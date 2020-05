Vorbach (dpa/lby) – Ein Kleinkind ist bei einem Verkehrsunfall in Vorbach (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) leicht verletzt worden. Der dreijährige Bub sei am Dienstag hinter einem geparkten Auto hervorgerannt und auf die Straße gelaufen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein 57 Jahre alter Autofahrer erfasste das Kind und verletzte es leicht.