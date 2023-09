Kleinflugzeug verletzt Radfahrerin bei Notlandung

Bei Baumfällarbeiten ist ein Arbeiter in Schwaben schwer verletzt worden. Der 21-Jährige wurde in einem Waldstück bei (…)

Auf einem Golfplatz in Schwaben hat ein Mann eine Frau mit einem Golfauto überfahren und schwer verletzt. Die 70-jährige (…)

Eine Elfjährige hat in Schwaben mit einem Auto die Mutter ihrer Freundin überfahren und schwerst verletzt. Während sich (…)

Das geistesgegenwärtige Eingreifen eines 77-Jährigen in einem Reisebus hat auf der A7 bei Memmingen einen schweren (…)

Tödlicher Badeunfall: 25-Jähriger stirbt

Ein 25-Jähriger ist beim Baden in einem See im schwäbischen Lauingen ertrunken. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der (…)