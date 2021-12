Kleiner Weihnachtsmarktersatz: Schausteller in Schwarzenbach/Saale

Der Freistaat Bayern hat Hilfen für Schausteller angekündigt, die dieses Jahr keinen Weihnachtsmarkt durchführen können. Aber auch Kommunen suchen Möglichkeiten, den Schaustellern zumindest eine kleine Alternative zum Verkauf zu geben. In Hof stehen zum Beispiel ein paar Buden in der Stadt und auf dem Wochenmarkt. Auch in Schwarzenbach/Saale stehen jetzt zwei Verkaufsbuden am Edeka-Markt.

Dort gibt es während der Adventszeit mehrere Schausteller, die dort ihre weihnachtlichen Waren verkaufen.

Folgende Anbieter stehen vor dem Schwarzenbacher Edeka-Markt:

Mittwoch, 08.12.2021

Claudia Rüpplein

Allerlei Handgestricktes: Socken, Loop-Schals, Handstulpen, Puppen,

Weihnachtsdeko und vieles mehr

Samstag, 11.12.2021

Anja Kleiner

Handgefertigter Modeschmuck

Jutta Gößnitzer

Honig und Holzsachen, die glücklich machen

Gerhard Zäh – Immengrün

Heimisches Saatgut, Sämereien für den insektenfreundlichen Bauerngarten

Mittwoch, 15.12.2021

Claudia Rüpplein

Allerlei Handgestricktes: Socken, Loop-Schals, Handstulpen, Puppen,

Weihnachtsdeko und vieles mehr

Samstag, 18.12.2021

Walter Schmitz

Jacken, Mützen, Stirnbänder, Handschuhe, Pulswärmer – alles fairtrade und

handgestrickt, aus reiner Wolle mit Fleecefutter