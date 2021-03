Kleiner Schritt, große Wirkung: Schwarzenbach stellt Weichen für Amazon

Ein kleiner Schritt für Schwarzenbach an der Saale, aber vielleicht ein großer für die Zukunft: Der Bauausschuss der Stadt hat am Abend einen öffentlichen Feldweg entwidmet. Laut Bürgermeister Hans-Peter Baumann hängt das mit der möglichen Ansiedlung des Online-Riesen Amazon zusammen, berichtet die Frankenpost. Rechtlich und formal ist das also ein kleiner Step hin zur Verwirklichung. Denn – wie berichtet – soll hier ja ein Verteilerzentrum entstehen, neben dem Logistikzentrum in Hof-Gattendorf. Dort rollen die Bagger schon seit einiger Zeit.

Auch wenn dadurch mehr Arbeitsplätze im Raum Hof entstehen, sehen viele die Ansiedlung von Amazon hier kritisch: Der Online-Riese ist für Einzelhändler hier ein großer Konkurrent – im Schwarzenbacher Nachbarort Oberkotzau befürchtet man außerdem mehr Verkehr und dass Amazon den Streit um die Ortsumgehung befeuert.