Kleiner Hüttenzauber: Weihnachtsmarktersatz in Selb

Den Geruch von gebrannten Mandeln in der Nase und sich mit einem Glühwein durch die Menschenmenge drücken. Richtige Weihnachtsmärkte gibt es auch dieses Jahr wieder nicht. In der Stadt Selb gibt es heute zumindest einen kleinen Hüttenzauber. Zwei Weihnachtsbuden stehen am Martin-Luther-Platz und verkaufen Waren für den guten Zweck. Udo Benker-Wienands verkauft Porzellan-Baumschmuck, der von Schülern der Luitpold-Grundschule gefertigt wurde. Der Erlös geht an den wohltätigen Verein „Leben und Lernen in Kenia“. Über den Verein erhalten Kinder dort die Möglichkeit auf eine Schulbildung. Auch das Familienzentrum des Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerks hat einen Stand. An deren Bude gibt selbstgemachte Liköre, Stoffwaren und Holzartikel.

Die beiden Stände könnt ihr ab 9 Uhr auf dem Selber Martin-Luther-Platz besuchen.