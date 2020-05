Eigentlich ist es nur eine kleine Maßnahme: Das Staatliche Bauamt Bayreuth lässt ab heute die Entwässerung am Ortsausgang von Arzberg Richtung Bergnersreuth umbauen. Weil es an der Steigung aber sehr eng zugeht, ist die Straße an dieser Stelle bis Ende des Monats voll gesperrt. Eine kurze Umleitung über Röthenbach ist aber ausgeschildert.