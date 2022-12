Kleidung, Kosmetik und Schmuck: Vier Jugendliche auf Diebeszug in Hof

Kleidung, Kosmetik und Schmuck. Darauf hatten es vier Jugendliche abgesehen. Die haben am Mittwoch in mehreren Geschäften in der Hofer Innenstadt Diebstähle begangen. Das meldet die Hofer Polizei.

In einem Geschäft in der Altstadt sollen sie unter anderem Bekleidung und Kosmetik im Wert von nahezu 90 Euro geklaut haben. Während eine weibliche Person aus dieser Gruppe unerkannt flüchtete, konnten die anderen drei, allesamt Geschwister im Alter zwischen 14 und 16 Jahren, gestellt und die entwendeten Waren dem Geschäft zurückgegeben werden. Bei der Durchsuchung hat die Polizei in den Taschen weiteres Diebesgut gefunden. Die stammten aus Geschäften im Bereich der Altstadt und der Karolinenstraße. Bei einer Wohnungsdurchsuchung kam noch mehr gestohlene Kleidung zum Vorschein, so die Polizei.