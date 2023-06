Die Kleidung eines Mannes soll beim Zigarettenrauchen in einem Seniorenheim in Zellingen (Landkreis Main-Spessart) in Flammen aufgegangen sein. Der 56-Jährige wurde am Samstagabend schwer verletzt in eine Spezialklinik geflogen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein beim Löschen leicht verletzter 52 Jahre alter Pfleger wurde ambulant behandelt. Wieso die Kleidung des 56-Jährigen in Brand geriet, war zunächst unklar.