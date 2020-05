Kleidung fängt Feuer beim Grillen in Marktredwitz: 4-Jährige muss ins Krankenhaus

Das schöne Wetter am Wochenende haben viele Familien genutzt, um mal wieder gemeinsam im Garten zu grillen. Manchen kann es dabei nicht schnell genug gehen. Ein 38 Jahre alter Mann hat in Marktredwitz Anzündgel in die Glut geschüttet, das daraufhin verpuffte. In dem Moment lief die vier Jahre alte Tochter vorbei. Das brennende Gel spritzte auf die Kleidung des Mädchens. Es musste mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt nicht nur gegen den Vater wegen fahrlässiger Körperverletzung. Ihr macht auch Sorge, dass mehrere Gaffer die Situation am Sonntag beobachtet haben.