In fast einer Woche ist Weihnachten. Mangels Weihnachtsmärkte ist bei dem ein oder anderen die Weihnachtsdeko noch ausbaufähig. Das könnt ihr aber nachholen, denn einzelne Weihnachtsbuden gibt es ja in den Kommunen. In Schwarzenbach an der Saale stehen Verkaufsbuden am Edeka-Markt. Heute gibt es dort einen Stand mit Jacken, Handschuhen und anderen Klamotten. Alles fairtrade und handgestrickt. Auch handgemachten Modeschmuck könnt ihr an einer Bude in Schwarzenbach/Saale kaufen.