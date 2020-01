Klausurtagung: Über 200 neue Studienplätze für Hof

Erst vergangene Woche hat es die Nachricht gegeben, dass Selb einen neuen Studiengang bekommen soll. Das ist aber noch lange nicht alles. Die Hightech Agenda läuft und jetzt gibt es auch gute Nachrichten für Hof.

Die Hochschule Hof bekommt 208 neue Studienplätze und mehr Personal. Das hat Ministerpräsident Markus Söder bei der Klausurtagung des bayerischen Kabinetts in Kloster Seeon verkündet. Nach Kronach kommt außerdem eine Beamtenfachschule. An dieser beteiligt sich auch die Hochschule Hof mit dem neuen Studiengang Innovative Gesundheitsversorgung. Dafür sind 154 Plätze vorgesehen. Daneben will der Freistaat in der Saalestadt ein Polizeibeschaffungsamt bauen, das die Polizisten in Bayern mit Material und Kleidung ausstatten soll.