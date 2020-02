Klaus-Peter Röhler wird Teil des Allianz-Vostands

München (dpa) – Der Allianz-Deutschland-Chef Klaus-Peter Röhler bekommt ab April eine neue Aufgabe: Er wird auch Teil des Vorstands der Allianz SE. Damit folge der 55-Jährige auf Axel Theis, der auf eigenen Wunsch den Vorstand verlasse, teilte der Versicherer am Freitag in München mit. «Klaus-Peter Röhler führt die Allianz Deutschland seit 2018 mit großem Erfolg zu profitablem Wachstum und wird diesen in seiner neuen Verantwortung nachhaltig weiterentwickeln», sagte der Allianz-Vorsitzende Oliver Bäte. Seinen Posten bei der Allianz Deutschland behält Röhler.

Aktuell ist Röhler ebenfalls Vorsitzender der Allianz Versicherungs-AG. Dort folgt ihm zum 1. April 2020 Frank Sommerfeld als Vorstandsvorsitzender.