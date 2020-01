Klaus Adelt wendet sich an Staatsregierung: Behördenverlagerung läuft schleppend

Anstatt den Mund so voll zu nehmen, sollte Söder lieber mal liefern – so der Hofer SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt in einer aktuellen Mitteilung. Darin spielt er auf die Halbzeitbilanz der Behördenverlagerung an. Aus einer Antwort der Staatsregierung ergibt sich demnach, dass es in den vergangenen fünf Jahren die Verlagerung von 148 Arbeits- und 430 Studienplätzen gegeben hat. Geplant ist, in zehn Jahren rund 2.200 Mitarbeiter und 930 Studierende zu verlagern, heißt es weiter. Insgesamt sind neun von 64 Behörden verlagert. Bis Ende des Jahres will die Staatsregierung rund 80 Prozent der Projekte angehen.

Die Oberfränkische CSU weist derweil darauf hin, dass 2000 neue Studienplätze in Bamberg, Bayreuth, Coburg und Hof entstanden sind. In Kronach sollen durch die Hochschule für den öffentlichen Dienst nochmal 400 dazukommen und auch das neue Polizeibeschaffungsamt in Hof bringt Arbeitsplätze in die Region.