Klaus Adelt künftig als Lehrer? SPD-Politiker mit zugespitztem Brief an Piazolo

Bei den Landtagswahlen 2023 tritt der Hofer SPD-Abgeordnete Klaus Adelt nicht mehr an. Wird er danach nun Lehrer auf Reserve? In einem zugespitzten Brief an Kultusminister Piazolo macht er diesen Vorschlag, dahinter steckt Kritik am Kultusministerium für dessen Schulpolitik.

Der Fachkräftemangel sei eklatant, das Personal gehe auf dem Zahnfleisch, es würden jedoch nicht die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Soweit der SPD-Abgeordnete Klaus Adelt in seinem offenen Brief an Piazolo. Es mangele an Entschlossenheit, Planbarkeit und Weitsicht. Der Minister habe in einem Interview gesagt: „Wir nehmen alle Lehrer, die da sind“. Adelt selbst habe das Staatsexamen absolviert und Lehramtsprüfungen für Geografie und Wirtschaftswissenschaften bestanden und selbst unterrichtet. Adelts Frage: Wenn Sie jeden nehmen, würden Sie auch mich nehmen?

Der 65-Jährige will vom Minister wissen, ob er nach dem Ausscheiden aus dem Landtag nächstes Jahr wieder als Lehrer unterstützend tätig sein könne und was die Voraussetzungen dafür wären.