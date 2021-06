Klaus Adelt: Klassenzimmer müssen pandemiefest werden

Lange Zeit haben die Schüler der Region von zu Hause aus gelernt. Momentan ist Unterricht wegen der niedrigen Inzidenzen wieder in Präsenz möglich. Damit das auch so bleibt, müssen die Schulen weiter pandemiefest gemacht werden, appelliert der Hofer Landtagsabgeordnete Klaus Adelt an die Staatsregierung. So sollen die Sommerferien dazu genutzt werden, weitere Luftfilteranlagen in den Klassenzimmern zu installieren. Dazu fordert Adelt weiter, dass es für alle Klassenzimmer Fördergelder dazu geben muss – und zwar zu mindestens 80 Prozent. Bisherige Förderungen seien nur für Klassenzimmer ohne Fenster oder gänzlich zu gering gewesen. Dadurch hätten sich laut Adelt viele Kommunen noch keine Nachrüstung leisten können, so Adelt weiter.