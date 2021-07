Klaus Adelt: Heimatstrategie in Bayern gescheitert

Hof soll ein neues Polizeibeschaffungsamt bekommen, Münchberg hat das Grüne Zentrum. Beide Einrichtungen sind das Ergebnis der Behördenverlagerung, die den ländlichen Raum stärken soll. Ziel der Maßnahme ist es, gleichwertige Lebensverhältnisse in Bayern zu schaffen. Für den Hofer SPD-Landtagsabgeordneten Klaus Adelt ist die Heimatstrategie der Staatsregierung aber gescheitert. Von Digitalisierung könne in vielen bayerischen Regionen nicht die Rede sein, und jede dritte Gemeinde habe nicht mal einen Dorfladen. Heimatminister Albert Füracker hat bei der Vorstellung des Heimatberichts jetzt an Unternehmen appelliert, Zweigstellen im ländlichen Raum einzurichten. Für Adelt sei der Appell nur heiße Luft. Die Staatsregierung mache zu wenig, um Unternehmen auf dem Land anzusiedeln. Die Lösung wäre, die Rahmenverhältnisse für gute Lebens- und Arbeitsbedingungen zu verbessern.