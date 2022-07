Klaus Adelt: Franken-Sachsen-Magistrale muss kommen!

Seit etwa 30 Jahren steht im Bundesverkehrsplan, dass die Franken-Sachsen-Magistrale von Nürnberg nach Dresden elektrifiziert werden soll. Jetzt steht das Projekt auf der fränkischen Seite allerdings auf der Kippe. Laut dem Ministerium sei der Kosten-Nutzen-Faktor zu niedrig. Für den Hofer SPD-Landtagsabgeordneten Klaus Adelt sei das nicht nachvollziehbar. Themen wie Klimaschutz und Verkehrswende würden bei der Berechnung nur eine untergeordnete Rolle spielen, so Adelt in einer Mitteilung. Dafür sei es sowohl für den Personen- wie auch für den Güterverkehr elementar wichtig, dass diese Diesel-Insel in der Mitte Europas verschwinde. Der Wirtschafts- und Logistikstandort Oberfranken werde langfristig massiv unter der fehlenden Elektrifizierung leiden. Es brauche ein Macht-Wort, meint Klaus Adelt. Die Elektrifizierung werde nicht ohne Grund explizit im Koalitionsvertrag genannt.