Klassik, Filmmusik und Kinderkonzerte: Hofer Symphoniker starten in Konzertsaison 2023/24

Die Hofer Symphoniker starten heute in die Konzertsaison 2023/24. Den Anfang macht das erste Symphoniekonzert unter dem Motto „Schicksalsfragen“. Das Programm für die neue Konzertsaison ist aber nicht mehr nur etwas für Fans der klassischen Musik. Im April 2024 spielen die Hofer Symphoniker zum Beispiel Melodien aus bekannten Filmen. Darunter „Der König der Löwen“, „Fluch der Karibik“ und „Schindlers Liste“. Außerdem haben die Hofer Symphoniker das Angebot an Kinderkonzerten erweitert. Die Kinder werden zum Beispiel die Abenteuer von Nils Holgersson hautnah miterleben. Das Jahr startet bei den Symphonikern auch 2024 wie gewohnt mit einem Neujahrskonzert, dieses Mal unter dem Titel „From broadway with love“.