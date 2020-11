Klassenteilungen für Corona-Hotspots beschlossen

München (dpa/lby) – In bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Corona-Inzidenz von mehr als 200 müssen Schulklassen ab Klassenstufe acht künftig in der Regel geteilt werden, wenn Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Es soll dann auf Wechsel- oder Hybridunterricht umgestellt werden. Ausnahmen sind Abschlussklassen und Förderschulen. Das hat das bayerische Kabinett am Donnerstag in München beschlossen, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) anschließend sagte.

Zudem müssen in diesen besonderen Hotspot-Regionen Musik- und Fahrschulen schließen, und es soll ein ganztägiges Alkoholverbot auf bestimmten öffentlichen Plätzen gelten. Märkte und Wochenmärkte müssen schließen, ausgenommen ist nur der Lebensmittelverkauf.

Neu sind auch klare Vorgaben bei Verdachtsfällen in den Schulen: Die betreffenden Klassen müssen nun nicht mehr regelmäßig 14 Tage in Quarantäne, sondern sollen nach fünf Tagen einen Corona-Test machen und bei negativem Befund vorzeitig zurückkehren dürfen.

Für die zwei vorgezogenen Weihnachtsferien-Tage wird es eine Notbetreuung in den Schulen geben. Berechtigt werden beispielsweise Alleinerziehende sein, aber auch Eltern, die keine Urlaubstage mehr haben. «Mein Ansatz ist, es großzügig auszulegen und denjenigen, die in der entsprechenden Situation sind, ihre Kinder nicht betreuen zu können, die Möglichkeit zu geben», sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler). Man müsse aber darauf achten, den Infektionsschutz nicht durch zu viele durchmischte Gruppen in der Notbetreuung zu konterkarieren.