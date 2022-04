Klassenfahrt in München: 19 Schüler erkranken

Notarzteinsatz beim Schulausflug: Mehrere Schüler mussten in München ins Krankenhaus, weil der Gruppe bei einem Ausflug (…)

Ranger helfen Urlauber nach gesundheitlichem Notfall

An einer abgelegenen Stelle im Nationalpark Berchtesgaden haben Ersthelfer wahrscheinlich einem Urlauber in Not durch ihr schnelles (…)