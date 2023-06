Der Klassenerhalt in der Fußball Bayernliga ist geschafft: Die SpVgg Bayern Hof steigt nicht ab. Der TSV Großbardorf hat das Rückspiel in der Relegation am Samstag zwar mit 2 zu 0 gewonnen. Da die Hofer aber im Hinspiel ein Tor mehr geschossen haben, ging der Gesamtsieg dann doch an sie – eine sehr knappe Entscheidung also.