Klassenauflösung in Münchberger Grundschule: Bürgermeister schreibt offenen Brief

Die Grundschule Münchberg muss im nächsten Schuljahr eine Klasse auflösen.

Die Klasse, die aufgelöst werden soll, ist aber eine Kooperationsklasse. Darin sind unter anderem Schüler mit höherem Förderbedarf. Der Elternbeirat will das nicht hinnehmen und hat sich an die Politik gewandt. Jetzt hat auch Münchbergs Bürgermeister Christian Zuber einen offenen Brief an Ministerpräsident Markus Söder geschrieben. Darin fordert er Söder auf, sich für den Erhalt von Kooperationsklassen und für mehr Lehrer stark zu machen.

Die Regierung von Oberfranken plant derweil allerdings in ganz Oberfranken Klassen aufzulösen. Stefan Kuen, Bereichsleiter Schulen:

Und die kommen vom Kultusministerium. Das teilt mit, Lehrer würden nach Bedarf eingesetzt. Die Schüler in Münchberg hätten zudem weiterhin die Möglichkeit auf Förderprogramme.