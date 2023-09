Klage gegen Fischotter-Abschuss: Landrat Grillmeier reagiert mit offenem Brief

Er frisst die Teiche leer und richtet an den Anlagen enorme Schäden an. Der Fischotter macht den Teichwirten in der Region schon lange Probleme. Seit Anfang August dürfen Fischotter in Niederbayern und der Oberpfalz leichter abgeschossen werden. Dagegen klagen aber die Deutsche Umwelthilfe und der Bund Naturschutz. Auf diese Klage reagiert jetzt Tirschenreuths Landrat Roland Grillmeier – mit einem offenen Brief an die beiden Organisationen.

Grillmeier fordert die beiden Umweltorganisationen dazu auf, die Fischotter-Entnahme nicht zu blockieren, sondern zu begleiten. Ansonsten würden viele Teiche im Landkreis Tirschenreuth künftig leer bleiben. Der Fischotter gefährde auch nicht nur die Teichwirtschaft, sondern auch die Artenvielfalt, so Grillmeier weiter. Das soll in einem Projekt der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft weiter untersucht werden. Auch die Fischotter-Entnahme soll wissenschaftlich begleitet werden. Grillmeier betont: Niemand wolle eine Tierart ausrotten. Der Erhalt des Fischotters sei in der Region nicht mehr gefährdet. Das würden entsprechende Gutachten belegen, so Grillmeier in dem Brief.