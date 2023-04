Kitzrettung Oberfranken: Helfer gesucht

Anfang Mai stehen langsam wieder Mäharbeiten auf den Wiesen in Oberfranken an. Genau in dieser Zeit legen Muttertiere ihre Rehkitze aber auch schutzlos in das hohe Gras. Hier kommt die Kitzrettung Oberfranken und vielleicht auch ihr ins Spiel. Um die Rehkitze vor den Mähfahrzeugen zu retten, laufen die Mitglieder und freiwilligen Helfer Wiesen ab. Auch Drohnen mit Wärmebildkameras kommen zum Einsatz. Britta Engelhardt, Vorsitzende der Kitzrettung Oberfranken:

Alle Infos dazu findet ihr auf www.kitzrettung-oberfranken.com oder auf deren Facebookseite. Und noch eine Bitte der Kitzrettung: Wenn ihr mit dem Hund Gassi geht: Bitte anleinen. Gerade jetzt in dieser Zeit könnten freilaufende Hunde Kitze, aber auch junge Hasen verschrecken und zum Teil auch verletzen.