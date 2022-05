Kitchen on the Run in Hof: Integration durch gemeinsame Kochabende

Seit 2013 unterstützt der Berliner Verein „Über den Tellerrand“ Menschen mit Migrations- oder Fluchthintergrund dabei, sich in die Gesellschaft zu integrieren. Ein Projekt des Vereins ist „Kitchen on the Run“ – eine mobile Kochküche, die Menschen verschiedenster Nationalitäten zu gemeinsamen Kochabenden einladen soll. In den kommenden fünf Wochen macht der Container Halt im Lorenzpark in der Stadt Hof.

…so Cäthe von Kitchen on the Run. Bereits 2019 war der Container in Hof. Die kostenfreien Kochabende finden immer dienstags und donnerstags statt. Dazu müsst ihr euch vorab anmelden. Außerdem soll es Picknick-Angebote, Sport- und Musik-Events geben.

Mehr Infos findet ihr hier.