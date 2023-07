Zwei Mal hat das Projekt „Kitchen on the run“ schon in Hof Station gemacht. Es sollte Menschen mit und ohne Migrationshintergrund die Möglichkeit geben, sich beim gemeinsamen Kochen und Essen näher kennenzulernen. In der Kleinen Galerie im Landratsamt Hof könnt ihr euch ab sofort Bilder von den Kochabenden im Rahmen einer Foto-Ausstellung ansehen. Die Bilder sollen zeigen, was Begegnungen zwischen Menschen bewirken können.