Kitchen on the run: Ausstellung in der Hofer Ludwigstraße

Mitte des Jahres konntet ihr im Hofer Lorenzpark in einem Schiffscontainer kochen und dabei neue Leute kennenlernen. Das Integrationsprojekt „Kitchen on the run“ hat zum zweiten Mal Station in Hof gemacht. Ein Fotograf hat das Projekt des Vereins „Über den Tellerrand“ begleitet und daraus eine Ausstellung entwickelt. Er hat fotografisch eingefangen, was Bewegungen zwischen Menschen bewirken können und wie viel Freude es bereitet, auf andere zuzugehen. Die Eindrücke könnt ihr euch ab dem späten Nachmittag in einem Pop-Up-Store in der Ludwigstraße 41 ansehen. Die Vernissage beginnt um 17 Uhr. Der Ort soll fünf Wochen lang zum Verweilen einladen. Geplant sind ein internationaler Brunch, Musikvorführungen und Kunst.