Kitas und Krippen in der Region: 12 Kinder pro Betreuer im Vogtland

Selbst wer Kinder gern hat, kommt bei 12 kreischenden Kindern um sich herum irgendwann an den Rand seiner Nerven. Um so viele muss sich jedoch ein Betreuer im Vogtland im Durchschnitt kümmern. Das ist der höchste Wert in der Euroherz-Region, deckt sich aber mit den sachsenweiten Werten. Das ergibt die neueste Bertelsmann-Studie zum Personalschlüssel in Deutschlands Krippen und Kitas.

Im Hofer Land ist die Situation an den Kitas in der Region sogar besser als im deutschlandweiten Durchschnitt. Etwa sieben bis acht Kinder betreut eine Person hier. In den Landkreisen Wunsiedel und Tirschenreuth sind es etwa neun Kinder, für die eine Betreuungskraft zuständig ist. Auch beim Krippenpersonal ist die Lage in Ordnung, da kommen durchschnittlich drei bis vier Kinder auf jeden Betreuer. Ausreißer ist mal wieder der Vogtlandkreis mit fünf Kindern. Die Zahlen der Bertelsmann-Stiftung stammen aus dem vergangenen Jahr.