Kitas und Krippen in der Region: 11 Kinder pro Betreuer im Vogtland

Weniger ist mehr – das gilt oft auch in der Kita. Zumindest wenn es darum geht, um wie viele Kinder sich ein einzelner Betreuer kümmern muss. Dass das für beide Seiten besser ist, rückt so langsam wieder mehr ins Bewusstsein. So hat sich laut einer aktuellen Bertelsmann-Studie der Personalschlüssel in der Euroherz-Region zumindest leicht verbessert.

Die meisten Kinder zu versorgen haben Betreuer nach wie vor im Vogtland. Mit durchschnittlich elf Kindern in den Kitas liegt der Kreis weiter an der Spitze in der Region, im Vergleich zum Vorjahr ist es aber ein Kind weniger. In den Krippen hat sich der Personalschlüssel leicht verschlechtert. Im Saale-Orla-Kreis ist der Schlüssel stabil geblieben. Im Landkreis Wunsiedel und in der Stadt Hof haben sich die Betreuer wieder um mehr Kinder zu kümmern. Im Rest der Region hat sich der Schlüssel verbessert. Den zweitniedrigsten Schnitt weist der Landkreis Tirschenreuth auf. Hier kommt ein Betreuer auf etwa acht Kinder.