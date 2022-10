Kitas und Horte: Stadt Hof beschäftigt sich mit Bedarfsdeckung

Wer seine Kinder für eine Kita anmelden will, muss oft lange warten. Es gibt einfach zu wenig Plätze. Die Bedarfsdeckung in diesen Einrichtungen waren auch Thema der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses in der Stadt Hof.

Im Krippenbereich sind die Zahlen der Kinder leicht rückläufig. Durch die neue Waldorfkrippe sind im Vergleich zum September letzten Jahres 12 Plätze dazugekommen. Allerdings gibt es im Krippenbereich derzeit nur zirka ein Drittel der eigentlich benötigten Plätze. Im Bereich der Kinder ab einem Jahr kann der Bedarf aber zu knapp 59 Prozent gedeckt werden.

Im Kindergartenbereich ist die Zahl der Kinder auch erstmals gesunken. Durch den neuen Waldorfkindergarten gibt es 22 neue Plätze. Die Bedarfsdeckung liegt laut der Stadt Hof bei über 90 Prozent. Im Kindergartenbereich fehlen aber mindestens 100 Plätze, so die Stadt weiter. Im Bereich der Horte ist die Zahl der Kinder leicht gestiegen. Hier konnten aber keine neuen Plätze gewonnen werden. Damit liegt die Bedarfsdeckung nur noch bei gut 17 Prozent. Zusammen mit der Offenen und Gebundenen Ganztagsschule, der Heilpädagogische Tagesstätte und Kurzgruppen an den Schulen, ist der Bedarf zu knapp drei Vierteln gedeckt.

Nicht in diesen Zahlen inbegriffen sind Zuzüge aus der Ukraine.