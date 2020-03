Kitas in Hof: Nächste Schritte werden besprochen

Am Montag bleiben die Stühle in den Klassenzimmern in ganz Bayern wegen des Corona-Virus oben. Alle Schulen fallen bis zu den Osterferien aus – so die staatliche Anweisung. Auch KITAS und Kindergärten schließen. Darauf müssen sich auch zum Beispiel die Evangelischen Einrichtungen im Dekanat Hof einstellen. Gegenwärtig werde der Bedarf an Notgruppen ermittelt, so Dekan Günter Saalfrank in einer aktuellen Mitteilung.

Die Mitarbeiter würden sich demnach am Montag treffen und weitere Schritte besprechen. Das Verbot, Kindergärten zu betreten, gelte nämlich nur für Kinder und ihren Eltern, heißt es weiter. Zum Gottesdienst kann aber jeder weiterhin gehen, so Saalfrank. Man solle aber auf einen größeren Sitzabstand halten und auf körperliche Kontakte verzichten. Da auch beim Singen die Infektionsgefahr sehr hoch ist, findet das Konzert der St. Michaelis-Kantorei am Karfreitag nicht statt. In der Euroherz-Region finden viele Veranstaltungen nicht statt. Einen Überblick gibts hier.