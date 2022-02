Kitas in Bayern: Gesundheitsministerium passt Quarantäneregeln an

Für Eltern war es eine schwierige Zeit als die Schulen und Kindertagesstätten geschlossen hatten. Umfangreiche Tests machen den Betrieb aber schon seit längerem wieder möglich. Nach den Schulen hat das Bayerische Gesundheitsministerium nun auch die Quarantäneregeln für Kitas angepasst. Konkret bedeutet das Folgendes:

Kinder, die ein positives PCR-Testergebnis haben, werden weiterhin vom Gesundheitsamt für zehn Tage in Quarantäne geschickt. Sollten keine Symptome auftreten, können sie sich nach sieben Tagen freitesten. Alle negativ getesteten Kinder, die mit dem positiven Fall in einer Gruppe sind, dürfen weiter in die Kita gehen. Voraussetzung ist ein intensives Testregime. Sollten sich die Infektionsfälle häufen, soll der Träger die betreffende Gruppe für fünf Wochentage schließen. Das wäre der Fall, wenn mehr als 20 Prozent der Gruppe positiv getestet wurden.