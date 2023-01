Kitaplatz sichern: Anmeldewochen beginnen

Eltern aus drei Landkreisen haben ab September eine neue Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder: In Stammbach macht ein Waldkindergarten am Fuße des Weißensteinturms auf. Wegen der Lage dürfte das Eltern aus dem Hofer Raum sowie aus den Landkreisen Kulmbach und Bayreuth ansprechen. Anmelden könnt ihr eure Kinder bereits jetzt. Infos dazu findet ihr im Link.

Auch die Stadt Hof macht heute auf ihre Kita-Anmeldewoche aufmerksam. Die startet am 23. Januar, also in nicht mehr ganz zwei Wochen. Bei einigen Einrichtungen könnt ihr schon vorab einen Voranmeldebogen ausfüllen und euch in der Anmeldewoche dann persönlich in Krippe, Kindergarten oder Hort vorstellen. Mehr Infos zu den einzelnen Einrichtungen findet ihr hier.