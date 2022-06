Kitaplätze: BRK soll neue Kita in Naila bauen

Für Eltern ist die Suche nach einem Betreuungsplatz für ihre Kinder mittlerweile schon fast ein Thema, das Panik und Stress auslöst: In nahezu jeder Gemeinde hört man von Platzmangel und Personalproblemen. Der Weg zum Kita-Platz grenzt an einen Wettbewerb.

Der Stadt Naila gehts genauso. Die Stadt will auf die gestiegene Nachfrage reagieren. Bürgermeister Frank Stumpf hat im Stadtrat bei der Kita-Bedarfsplanung zwei Möglichkeiten vorgestellt: eine schnelle Lösung könnte der Umbau eines Gebäudes im Ortsteil Froschgrün sein. Hier kann eine Gruppe mit 20 Plätzen unterkommen. Außerdem ist mittelfristig ein Kita-Neubau geplant. Als Träger ist der BRK Kreisverband Hof im Spiel. Für rund dreieinhalb Millionen Euro könnte mit Beteiligung der Stadt Naila in den kommenden Jahren eine neue Kita entstehen. Das BRK baut derzeit fleißig Betreuungsmöglichkeiten im Hofer Land. In Hof gibt es mehrere Einrichtungen, in Münchberg entsteht ebenfalls eine Kita des BRK.