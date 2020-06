Kita-Restart: Plauen bereitet sich vor

Kinder und Eltern gleichermaßen haben auf diesen Tag gewartet: Ab Montag dürfen in Sachsen die Kitas wieder in den Regelbetrieb gehen. Auch in Plauen laufen dafür bereits die Vorbereitungen, damit alle Auflagen erfüllt sind. Ziel ist es, ab Montag, aber spätestens im Laufe der nächsten Woche den tatsächlichen Betreuungsbedarfen der Eltern wieder entsprechen zu können und eine Betreuung im Rahmen der regulären Öffnungszeiten zu gewährleisten – so Lutz Schäfer, der zuständige Fachbereichsleiter Jugend und Soziales bei der Stadt Plauen. Zu den Regeln, an die ihr euch dann halten müsst gehören weiterhin das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes und das Abstandhalten beim Bringen und Abholen eurer Kinder. Die Horte werden ab dem 20. Juli wieder in den Regelbetrieb übergehen.