Kita-Plätze im Vogtlandkreis: Jedes Kind erhält einen Platz

Vielerorts sind Eltern in Sorge darüber, ob sie für ihr Kind einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung erhalten oder nicht. Im Vogtlandkreis können die Eltern aber weiterhin unbesorgt sein. Die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses haben in ihrer jüngsten Sitzung den Planungsbericht 2021 zur Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen einstimmig beschlossen. Für Kinder, vom vollendeten 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt, sei die Betreuung mit mehr als 17.000 Plätzen abgesichert. Aktuell seien davon rund 15.000 Plätze belegt. Dennoch weist das Landratsamt darauf hin, dass lokale Unterschiede auftreten können. Sollten sich durch Geburtsanstiege oder Zuzüge erhöhte Bedarfe abzeichnen, werden entsprechende Platzerhöhungen in den einzelnen Einrichtungen geprüft und vorgenommen.