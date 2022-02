Kita-Neubau in Münchberg: Betrieb kann voraussichtlich im Sommer beginnen

Spielen, Lesen, Malen oder Bauen – in der neuen Kita des BRK in Münchberg, sollen noch in diesem Sommer 24 Krippenkinder und 50 Kindergarten-Kinder einen Platz zum Austoben finden. Der Bau liegt im Zeitplan, so das Fazit nach einer Baubegehung, zu welcher sich BRK-Kreisgeschäftsführer Stefan Kögler, BRK-Kreisvorsitzender Stefan Pöhlmann, Münchbergs Bürgermeister Christian Zuber und Vertreter des verantwortlichen Architekturbüros Beyer zusammengefunden haben. Aktuell beschäftigen sich Elektriker, Trockenbauer und Installateure mit dem Innenausbau der Kita auf dem 3800 Quadratmeter großen Gelände. In dem Neubau soll es neben einer abtrennbaren Turnhalle auch ein Bistro geben. Außerdem können sich die Kinder künftig über einen großen Garten freuen.