Kita-Neubau in Konradsreuth: Förderbescheid soll bald kommen

Die Gemeinde Konradsreuth will mehr Kinderbetreuungsplätze schaffen. Auf einen entsprechenden Förderbescheid für den Neubau einer Kita wartet die Gemeinde aber schon seit März. Nun hat sich die Gemeinde Konradsreuth mit der Regierung von Oberfranken getroffen. Bürgermeister Matthias Döhla hat sich zuvor an die Öffentlichkeit gewendet und sich über die langen Genehmigungsverfahren beschwert, die die Gemeinden an ihrer Arbeit hindern. Jetzt aber die positive Wende:

so Döhla auf Nachfrage von Radio Euroherz. Er betont, dass die Gespräche mit der Regierung von Oberfranken konstruktiv waren und die Probleme vom Tisch sind. Der Kita-Bau für fünf Millionen Euro kann nun vorangehen.