Kita-Neubau in Konradsreuth: Bürgermeister hofft auf Baustart in diesem Jahr

Fünf Millionen Euro. So viel kostet der geplante Kita-Neubau in Konradsreuth. Die Gemeinde braucht mehr Betreuungsplätze, außerdem ist eine bestehende Kita marode. Bürgermeister Matthias Döhla zum geplanten Neubau:

Allerdings wartet die Gemeinde weiter auf eine Förderung durch die Regierung von Oberfranken. Der Antrag sei im März gestellt worden, so Döhla. Die Regierung habe Unterlagen gefordert, die schon eingereicht waren. Zudem habe sich eine Sachbearbeiterin erst neu einarbeiten müssen. Die Gemeinde will mit der Regierung im Austausch bleiben und hofft auf einen Baustart in diesem Jahr. Die Regierung von Oberfranken hat unterdessen reagiert und ihrerseits ein Gespräch angeboten, um Unstimmigkeiten auszuräumen.

Döhla würde sich auch wünschen, dass Kommunen künftig mehr Freiheiten und mehr Geld für wichtige Investitionen zur Verfügung gestellt bekommen.