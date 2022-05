Kita-Konzept in der Kritik: Plauens OB will Dialog mit Elternschaft

Gut ein Drittel der Kitas in Plauen sind in städtischer Hand. Für die gilt ein offenes pädagogisches Konzept. Das heißt: Es gibt zum Beispiel keinen festen Tagesablauf, die Kinder können schon früh selbst mitgestalten. Trotzdem hat es an dem Konzept in der Vergangenheit offenbar Kritik gegeben. „Ein offenes Konzept heißt nicht Planlosigkeit“ betont Oberbürgermeister Steffen Zenner im Euroherz-Gespräch.

Am 8. Juni steht dazu ein Bildungsgipfel in Plauen an.

Er findet von 16 bis 19 Uhr in der Festhalle statt.