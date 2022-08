Kita in Schönwald: Stadt und Landkreis wollen sich heute zum weiteren Vorgehen äußern

Bei dem schönen Wetter verbringen im Moment viele Menschen ihre freie Zeit an den Badeseen in der Region. Immer wieder kommt es aber (…)

Wald- und Flächenbrände in der Region: Enorme Belastung für Einsatzkräfte

Arzberg, Hohenberg an der Eger, Münchberg – In den letzten Tagen und Wochen hat es einige Wald- und Flächenbrände in der Region (…)