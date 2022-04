Kita in Berg: Gemeinderat will gemeinsam mit dem BRK bauen

Die Gemeinde Berg will eine neue Kita bauen. Der Ersatzneubau ist nötig, da eine wirtschaftliche Sanierung der bestehenden Kindertagesstätte nicht möglich ist. Um dieses Thema ging es auch noch einmal in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Der Gemeinderat hat sich mehrheitlich dazu entschieden, eine Vorvereinbarung mit dem BRK Kreisverband Hof zu treffen. Gemeinsam wollen sie den Ersatzneubau mit der benötigten Anzahl an Betreuungsplätzen verwirklichen, so Bürgermeisterin Patricia Rubner auf Nachfrage von Radio Euroherz. Vorausgegangen war eine Entscheidung des Landratsamts Hof. Dieses hatte wegen des baulichen und räumlichen Zustands für vier Jahre lang nur eine befristete Betriebserlaubnis für die Kita erteilt. Nun hat die Behörde ihre Meinung aber geändert. Die Gemeinde Berg ist sich aber nicht sicher, inwiefern dieser Bescheid Bestand hat. Am Zustand der Kita habe sich nichts geändert.