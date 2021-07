Kita-Einstieg: Aktionen in den Sommerferien

Noch die Woche durchhalten, dann sind Sommerferien in Bayern. Viele Familien verzichten angesichts Corona lieber auf eine größere Urlaubsreise. Nur zuhause rumsitzen müssen die Kinder trotzdem nicht. Über das Bundesprogramm ‚Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung‘ in Hof sind ab kommender Woche drei verschiedene Aktionen geplant. Für Familien sind diese kostenlos.

Los gehts ab Montag (02.08. – 05.08.) mit einem Sprachcamp:

Das Sprachcamp richtet sich an alle Familien mit Kindern von 3 bis 6 Jahren. Die Kinder erhalten von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr ein Spielangebot mit gezielter Sprachförderung. Jeden Nachmittag ab 12.00 Uhr wird zusätzlich ein Eltern-Café angeboten. Das Sprachcamp startet am Montag im internationalen Mädchen- und Frauenzentrum der EJSA Hof (Landwehrstraße 38, 95028 Hof). Alle interessierten Familien können sich für das Sprachcamp bei den Ansprechpersonen des Projekts anmelden.

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung bis zum 30. Juli 2021 erforderlich.

Die Anmeldung kann telefonisch oder per Mail bei den Ansprechpartnerinnen des Projekts erfolgen:

Lisa Kreissl

09281 815 179

lisa.kreissl@stadt-hof.de

Franziska Kassler

0151 72140888

Franziska.kassler@diakonie-hochfranken.de

Öznur Aydinli

0151 68801143

oeznur.aydinli@diakonie-hochfranken.de

Kita-Einstieg Schatzsuche 23.08.21 bis 27.08.21

Das Team des Kita-Einstiegs der Stadt Hof lädt zu einer spannenden Schatzsuche im Bahnhofsviertel. Neben kleinen Aufgaben warten auch knifflige Rätsel auf die Familien. Alle Kinder werden mit einem Schatz belohnt. Interessierte Familien können von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 14.00 Uhr an der Schatzsuche teilnehmen. Die Schatzkarten sowie der Start der Suche befinden sich im Büro des Kita-Einstiegs (Biengäßchen 5, 95028 Hof). Jede Schatzsuche dauert zirka zwei Stunden.

Für die Schatzsuche ist keine Anmeldung erforderlich.

3. Mobile Kita

Der Kita-Einstieg der Stadt Hof ist in den Sommerferien wieder mit dem mobilen Spieletransporter unterwegs zu öffentlichen Spielplätzen und Parks. Neben freien Spielangeboten werden wieder Parcours und vieles mehr aufgebaut. Die Nutzung des Spielmaterials ist kostenlos.