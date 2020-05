Kita-Betreuung: Sachsen und Thüringen starten eingeschränkten Regelbetrieb

Viele Eltern haben auf diesen Tag lange gewartet: In Sachsen und Thüringen dürfen Kinder wieder in die Kita gehen. Bisher gab es nur eine Notbetreuung. Heute startet der sogenannte eingeschränkte Regelbetrieb. Wie der aussieht, das ist in den verschiedenen Einrichtungen unterschiedlich. Plauen öffnet seine Kitas zum Beispiel nur verkürzt bis zum frühen Nachmittag. Außerdem müssen die Kinder in festen Gruppen bleiben.

Der Saale-Orla-Kreis hat angekündigt, ab heute erstmal eine erweiterte Notbetreuung anzubieten und erst in der kommenden Woche in den eingeschränkten Regelbetrieb zu starten.