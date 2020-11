Kita-Ausbau geht voran: Auch Töpen profitiert

Gerade jetzt in dieser Zeit hat sich gezeigt, wie wichtig ein Betreuungsplatz für Kinder ist. Davon braucht es immer mehr. Und der Kita-Ausbau in der Region geht weiter voran. Im Rahmen eines millionenschweren Sonderinvestitionsprogramms unterstützt die bayerische Staatsregierung Kommunen beim Ausbau von Betreuungsplätzen. Davon profitiert auch Töpen. Die Gemeinde bekommt 285.000 Euro, um in der Kita 24 neue Betreuungsplätze zu schaffen. Seit 2008 unterstützt der Freistaat die Kommunen durch zusätzliche Mittel beim Ausbau der Kinderbetreuung.

(Symbolbild)