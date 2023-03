Kita-Anmeldung in Hof: Bald soll es auch online gehen

Die Suche nach einem Kita-Platz ist für Eltern sowieso schon nervenaufreibend. Die Plätze sind schließlich begrenzt. In der Stadt Hof gibt es dafür eine Anmeldewoche, in der Eltern persönlich bei den Kitas vorsprechen müssen. Die Stadt hat jedoch vor, die Kita-Anmeldung in Zukunft auf einer digitalen Plattform zu ermöglichen. Lydia Würkner aus der Medienstelle zu den Vorteilen:

Fix ist aber noch nichts. Die Stadt hat zunächst bei unterschiedlichen Anbietern nachgefragt und sich nach der Funktionsweise der jeweiligen Software und den anfallenden Kosten erkundigt. Nach Ostern will die Stadt dann Erstgespräche mit den Kita-Trägern führen, und ihnen die Angebote vorstellen.