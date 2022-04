Kirchplatz in Bad Elster: Stadt hofft durch Bebauung auf Belebung

Das Grundstück Kirchplatz 1 in Bad Elster ist derzeit ein Brache. Die Stadt hat im letzten Jahr einen Gestaltungswettbewerb durchgeführt um eine neue Nutzung zu finden. Drei Preisträger gab es dabei. Die Stadt am meisten überzeugt, hat aber der Vorschlag von Landschaftsarchitekt Christoph Ritter und Architekt Frank Kunkler. Deren Entwurf zur Gestaltung des Kirchplatzes sieht auch eine Bebauung des südlichen Grundstücks vor. Bad Elster erhofft sich durch eine Bebauung die Belebung der Innenstadt. Am liebsten hätte die Stadt dort ein Ärztehaus, ein medizinisches Versorgungszentrum, einen Einzelhändler oder Gastronomie mit Außenbereich. Auch Wohnungen wären vorstellbar. Die Stadt hofft jetzt auf Investoren um die Planungsentwürfe auch umsetzen zu können.