Kirchenlamitz: Holzungen für den Artenschutz

Rodung für den Artenschutz. Das hört sich im ersten Moment sehr widersprüchlich an. Am Radweg in der Nähe des Schwimmbads bei Kirchenlamitz werden jetzt aber kontrolliert Bäume und Sträucher beseitigt. Das teilt der Naturpark Fichtelgebirge mit. An dem Radweg bei der ehemaligen Bahnlinie gibt es nämlich offene Heidebereiche mit vielen Insekten, seltenen Tieren wie der Kreuzotter und Pflanzen wie die geschützte gelbe Arnika. Diese Flächen sind aber zunehmend gefährdet, weil Holz der umstehenden Bäume darauf fällt. Die Stadt Kirchenlamitz und ein Ranger des Naturparks Fichtelgebirge haben jetzt das Vorgehen geplant. Förderungen gibt es vom Freistaat. Die Holzungen finden noch vor den Vogelbrutzeiten statt. Der Landschaftspflegeverband Wunsiedel bittet die Radfahrer und Fußgänger die entsprechenden vorübergehenden Sperrungen zwischen Schwimmbad und der Straße Richtung Weißdorf zu beachten.

Auch in anderen Kommunen im Landkreis Wunsiedel finden, laut Naturpark Fichtelgebirge, derzeit genehmigte Holzungen in Schutzgebieten und Lebensräumen gefährdeter Tiere statt. Darunter in Thiersheim, Marktredwitz und Wunsiedel.