Kirchengemeindeamt Hof: Mitarbeiter bald mit E-Bike unterwegs

Seit langem gibt es einen deutlichen Trend in der Fahrrad-Branche: Immer mehr Leute investieren in ein E-Bike. Auch das Kirchengemeindeamt Hof hat jetzt so ein elektrisches Gefährt mit der Aufschrift „Kirchenrad“ im Einsatz. Damit können in Zukunft sowohl die Mitarbeiter als auch Dekan Günter Saalfrank Dienstfahrten in Hof und Umgebung erledigen. Heute (07.Juli) ist der Startschuss für den oberfränkischen Fahrradpilgerweg gefallen. Auch hier ist Saalfrank mit dem neuen Kirchenrad dabei und fährt die Strecke von Hof bis Weißdorf mit.