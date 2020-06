Stegaurach (dpa/lby) – Mit Kerzenwachs haben Unbekannte das Innere einer Kirche in Stegaurach (Landkreis Bamberg) verunstaltet. Zudem seien Gesichter auf mehreren Bildern zerkratzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Kerzen sowie ein Kästchen und eine Schale für Weihwasser seien in einen nahe gelegenen Bach geworfen worden.

Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10 000 Euro. Die Ermittler suchen nun nach zwei Frauen. Sie sollen sich am Mittwoch an der Kirche auffällig verhalten haben.